Tuttocuoio, dolorosa beffa

RAVENNA

2

TUTTOCUOIO

1

RAVENNA: Fresia, Venturini, Biagi (58’ Mandorlini), Lo Bosco (76’Guida), Nappello (81’ Rossetti), Rrapaj, Manuzzi, Esposito, D Orsi, Onofri, Milan. A disp.: Galassi, Mauthe, Lordkipanidze, Crosariol, Agnelli, Fiori. All.: Antonioli.

TUTTOCUOIO: Carcani, Haka, Salto, Veron, Fino (81’ Salvatore), Massaro (72’ Di Natale), Moras (68’ Benericetti), Lorenzini, Sansaro (57’ Russo), Moretti (75’ Contipelli), Bardini. A disp.: Dainelli, Beghetto, Ciotola, Centonze. All.: Firicano.

Arbitro: Branzoni di Mestre.

Marcatori: 80’ rig.Nappello (R), 85’ Salto (T), 90’ rig.Manuzzi (R) Ravenna.

Un’autentica beffa. Ecco come si riassume la seconda sconfitta di campionato – anch’essa esterna – del Tuttocuoio. I neroverdi sono stati battuti 2-1 allo scadere dal Ravenna, e soltanto a causa di due calci di rigore, in una gara movimentatasi nei 10 minuti finali e che la squadra di Firicano era riuscita a raddrizzare, pensando di riportare in Toscana un punto che sarebbe anche stato meritato. E’ il minuto 80 infatti quando i padroni di casa riescono a sbloccare il match grazie a Nappello, su un calcio di rigore procurato da Rrapaj. Sembra fatta ma cinque minuti più tardi è Salto, difensore del Tuttocuoio, a trovare il pari di testa sugli sviluppi di un angolo. Lo stesso difensore però commette fallo di mano nella sua area proprio al novantesimo, e dal dischetto è Manuzzi a firmare la rete che condanna i pontaegolesi, che domenica prossima ricevono la Sammaurese, alla beffarda sconfitta. Al tirar delle somme, di fronte ad una delle squadre più accreditate del girone, sono stati gli episodi a condannare la truppa della presidente Paola Coia, ma resta la prestazione molto convincente, sia in fase difensiva che in fase offensiva, in attesa dell’arrivo, domani, del nuovo centravanti sloveno Marko Nunic.

Risultati terza giornata girone D: Zenith Prato-Forlì 0-3, Vis Modena-Imolese 0-1, Corticella-San Marino 2-0, Fiorenzuola-Piacenza 0-1, Lentigione-Sasso Marconi 1-1, Progresso-Pistoiese 0-2, Ravenna-Tuttocuoio 2-1, Sammaurese-Prato 1-1, Tau Altopascio-Riccione 2-1.

Classifica: Tau Altopascio punti 9, Forlì 7, Ravenna, Piacenza, Imolese, Vis Modena 6, Prato, Lentigione 5, Pistoiese, Sasso Marconi, Fiorenzuola 4, Corticella, Riccione, Tuttocuoio 3, Sammaurese 2, Zenith Prato, San Marino 1, Progresso 0.

s.l.