Tuttocuoio Ecco la settima meraviglia

TUTTOCUOIO

1

RAVENNA

1

TUTTOCUOIO: Carcani; Moretti, Bardini, Veron; Lorenzini, Russo, Fino, Del Rosso (89’ Chiti), Renda (82’Casari Bertona); Boiga (97’ Centonze), Benericetti. All.: Firicano.

RAVENNA: Fresia; Onofri, Esposito, Amoabeng; Milan (72’ Crosariol), Biagi, Mandorlini (72’ Ilari), Lordkipanidze, Rrapaj; Di Renzo (67’ Manuzzi), Lo Bosco (82’ Guida). A disp.: Galassi, Rossetti, Calandrini, D’Orsi, Agnelli. All.: Marchionni.

Arbitro: Carea di Bergamo.

Reti: 88’ rig. Manuzzi, 92’ rig. Fino.

Espulsi: al 34’ Lordkipanidze e al 66’ Benericetti.

PONTE A EGOLA - Il settimo risultato utile consecutivo per il Tuttocuoio (1-1) ottenuto contro il lanciatissimo Ravenna, che grazie a questo punto ha agganciato al comando Forlì e Tau Calcio, è stato un emozionante botta e risposta dal dischetto nel finale. Nonostante le assenze di Massaro, Di Natale, Acosty e Sansaro (ma con i recuperi di Fino e Carcani) l’avvio di match è apparso molto equilibrato, con i padroni di casa che non hanno accusato alcun timore reverenziale nei confronti dei quotati ospiti, tanto che la prima occasione è stata di marca neroverde, con il tocco di Benericetti salvato in angolo da Fresia. Poco dopo la mezzora il Ravenna è rimasto con l’uomo in meno per il rosso diretto a Lordkipanidze (fallo di reazione su Fino), ma la superiorità numerica del Tuttocuoio è durata fino al 21’ della ripresa, momento del secondo giallo a Benericetti. I romagnoli allora hanno alzato il baricentro, ma l’occasione clamorosa è stata per il Tuttocuoio, con Boiga che ha colpito il palo (25’), prima del concitato finale. Su cross dalla sinistra, Veron ha atterrato Ilari in area e dal dischetto Manuzzi non ha fallito. La reazione del Tuttocuoio è stata però immediata e nel recupero, con gli animi surriscaldati, Biagi ha steso Chiti: il rigore di Fino è stato esemplare.

Risultati 20a giornata girone D: Forlì-Zenith Prato 2-3, Imolese-Cittadella Vis Modena 2-2, Piacenza-Fiorenzuola 1-0, Pistoiese-Progresso 3-0, Prato-Sammaurese 2-0, San Marino-Corticella 1-0, Sasso Marconi-Lentigione 1-2, Tuttocuoio-Ravenna 1-1, Riccione-Tau Calcio 0-4.

Classifica: Forlì, Tau Calcio e Ravenna 45 punti; Pistoiese 40, Lentigione 39, Imolese 31, Tuttocuoio 30, Prato 25, Sasso Marconi e Piacenza 24, Cittadella Vis Modena e Zenith Prato 22, Corticella e San Marino 21, Progresso 20, Riccione 18, Sammaurese e Fiorenzuola 12

s.l.