Tuttocuoio sfida il Forlì: una partita decisiva in Serie D

Sulla carta è la partita più dura, ma la storia del calcio insegna che nei 90’ secchi può accadere di tutto, soprattutto fra due squadre della stessa categoria. La trasferta del Tuttocuoio domani a Forlì, perché è di questa gara che stiamo parlando, è sicuramente proibitiva, perché i romagnoli sono in testa al girone, hanno 5 punti di vantaggio sul Ravenna da gestire nelle 5 sfide che restano e hanno vinto tutti e 9 gli ultimi incontri disputati. Nello stesso arco di tempo, tanto per fare un paragone, gli uomini di Firicano ne hanno vinti invece appena 2 e persi 5, con un solo punto conquistato nelle ultime due gare contro altrettanti avversari di bassa classifica. Numeri che fanno pendere l’ago della bilancia del pronostico dalla parte dei locali, in vetta alla classifica ormai dall’ultima giornata del girone di andata, 13 turni fa. I neroverdi, che sono ottavi insieme al Prato, sono però ancora alla ricerca degli ultimissimi punti salvezza e questa motivazione dovrà impedirgli di fare da semplici sparring partner e li dovrà comunque spingere alla ricerca di un risultato positivo anche domani, dopo la sconfitta casalinga con lo Zenith Prato, guarda caso l’ultima squadra che è stata capace di battere il Forlì, e appunto in casa propria. Un esempio da imitare e un precedente a cui aggrapparsi per mandare in soffitta (con la salvezza) il campionato di Serie D con un inatteso exploit.

s.l.