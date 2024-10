Tuttocuoio, un pari meritato

TUTTOCUOIO

1

PIACENZA

1

TUTTOCUOIO (3-5-2): Carcani; Contipelli, Salto (41’ st Centonze), Moretti; Lorenzini, Bardini, Fino, Russo (24’ st Sansaro), Haka; Massaro (17’ st Di Natale), Acosty (50’ st Salvatore). A disp: Dainelli, Benericetti, Beghetto, Ciotola, Del Rosso. All. Firicano.

PIACENZA (4-3-2-1): Franzini; Napoletano, Silva, Somma (19’ st Doria), Solerio; Santarpia (13’ st Andreoli), Bachini, Iob; Sartore (7’ st Recino), Mauri (34’ st Del Dotto); Manicone (24’ st Iocolano). A disp: Morosoli, Argint, Del Miglio, Ruiz. All. Parlato.

Arbitro: Laugelli di Casale Monferrato.

Marcatori: 32’ st su rigore Fino, 46’ st su rigore Recino.

Note: espulso Silva al 30’ st; ammoniti Napoletano, Silva, Bachini, Massaro, Russo, Andreoli, Contipelli.

Due striscioni in ricordo di Carlotta, la squadra ospite e i tifosi della Curva nord Piacenza che prima della gara hanno donato un mazzo di fiori alla presidente Paola Coia, oltre al minuto di raccoglimento per la scomparsa della figlia della presidente e sorella del capitano Fino, hanno fatto da suggestivo prologo alla sfida che il Tuttocuoio, tornato a giocare dopo due gare rinviate, ha pareggiato contro una delle big del girone. L’1-1 alla fine è meritato e, anzi, lascia anche un po’ di amaro in bocca visto che è stato raggiunto dagli ospiti a tempo scaduto.

Dopo un primo tempo senza nulla di clamoroso – ma mentre Carcani è stato inoperoso, Franzini ha dovuto almeno deviare sopra la traversa una palla maligna di Haka (15’) - nella ripresa l’ultimo quarto d’ora si è animato: Silva (rosso diretto) in area ha steso Bardini e dal dischetto Fino ha dedicato il gol alla sorella con la squadra che si è abbracciata sotto la gigantografia di Carlotta affissa a bordo campo. Sembrava fatta, ma un’irruenza di Contipelli su Andreoli allo scadere ha regalato il rigore al Piacenza che Recino non ha fallito.

Risultati nona giornata: Vis Modena-Tau Calcio 0-0, Fiorenzuola-Zenith Prato 2-1, Prato-Imolese 2-2, Ravenna-San Marino 2-1, Sammaurese-Corticella 1-3, Sasso Marconi-Pistoiese 2-1, Progresso-Forlì 0-0, Tuttocuoio-Piacenza 1-1, Lentigione-Riccone 3-1 (sabato). Classifica: Tau 22 punti, Forlì, Pistoiese e Sasso Marconi 15, Lentigione 14, Piacenza, Ravenna e Vis Modena 13, Imolese 11, Tuttocuoio e Prato 10, Zenith Prato e Fiorenzuola 8, San Marino e Corticella 7, Riccione 6, Progresso 4, Sammaurese 3.

s.l.