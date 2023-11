ÙDopo la rete da cineteca nel derby contro il Castelfidardo. Il gol in rovesciata di Alessandroni finisce su ’Striscia la notizia’

Stavolta l’Osimana è stata protagonista ‘’attiva’’ a "Striscia la Notizia". Dopo essere stata ‘’passiva’’ la scorsa stagione, a febbraio, nell’eurogol subito sempre allo scadere sul campo dell’Atletico Ascoli (rovesciata di Daniele Filiaggi) che fece sfuggire la vittoria all’allora squadra di Mobili (anche in quell’occasione il match terminò 1-1). Lunedì sera i giallorossi sono finiti nello storico programma Mediaset di Canale 5 invece per lo splendido gol realizzato in sforbiciata domenica da Lorenzo Alessandroni, servito dalla destra da capitan Patrizi, una perla che ha fatto "esplodere" il Diana.

Protagonisti nella consueta rubrica dedicata al calcio ‘’Striscia lo striscione‘’ di Cristiano Militello che commenta così: "Marche superstar nei Gollissimi". Perché, oltre alla perla al volo di destro del ‘’Toro’’ di Jesi all’ultimo secondo di recupero che è valso il pari dell’Osimana nel derby casalingo di campionato contro il Castelfidardo (un video diventato virale con oltre un milione di visualizzazioni in neppure due giorni, come comunicato dalla società), è stata ‘’premiata’’ anche la splendida mezza rovesciata di Alessandro Sbaffo della Recanatese nella vittoria per 4-1 sull’Olbia (serie C).

Insomma giallorossi marchigiani di Recanati e Osimo star sul piccolo schermo accanto a campioni e campionesse del calcio internazionale come l’attaccante francese Eugenie Le Sommer del Lione femminile celebrata dopo la prodezza del bomber dell’Osimana. Guarda caso numero 9, numero indossato domenica anche da Alessandroni, che : con la rete segnata con uno splendido sinistro dopo 57’’ al Paris FC – ha eguagliato il gol più veloce della propria carriera. "Non potevo di certo immaginare il successo mediatico che sta avendo questo gol – ha commentato ieri al telefono ancora un po’ sorpreso Alessandroni, dopo l’intervista rilasciata sulle nostre colonne –. Da domenica sono sommerso da commenti e condivisioni che continuano a lasciarmi incredulo. Eppure è successo. Poi molti utenti che guardano il video non sanno che questo è anche un gol segnato pochi secondi prima del fischio finale di un derby molto sentito. Un’emozione unica, indubbiamente".

Tanti commenti sui social, compreso quello proprio di Cristiano Militello che sul gol scrive cosi: "Veramente notevolissimo", con tanto di ringraziamenti che non tardano ad arrivare dalla Usd Osimana: "Grazie Cristiano. Grazie per averlo mostrato a tutta Italia".

m. c.