Uisp: poule scudetto e coppa Baglini. Ecco le quattro regine. La sorpresa Mb Team

Poule Scudetto. Tre certezze e una sorpresa inaspettata. Saranno i campioni in carica dell’Arena Metato, G.O.77 I Passi, Torcigliano ed Mb Team a giocarsi il titolo Uisp (finale il 29 aprile). Ma se le prime tre avevano dato l’idea di avere qualcosa in più delle avversarie, l’Mb Team ha sorpreso tutti con un finale di stagione travolgente.

Girone A. E’ 1-1 nel derby pisano tra Arena Metato e G.O.77 I Passi. Sardelli risponde al vantaggio locale siglato da Bozzi. “Partita vera, nonostante il passaggio del turno già ottenuto da entrambe le squadre - assicura Gianluca Franchi dell’Arena Metato -. Ancora una volta c’è stato un grande tifo”. “Bella partita e tifo spettacolare” ribadisce Manuel Puntoni del G.O.77 I Passi. Inutile il 3-0, a tavolino, del Bellariviera sul Tdl Soccer.

Classifica: Arena Metato 7; G.O.77 I Passi 5; Bellariviera 4; Tdl Soccer 0.

Girone B. Unione Quiesa Orange e Torcigliano si sono affrontate, dando vita a un bel 2-2. Doppio Raffaelli per i locali, Chicchi e Del Chiaro per gli ospiti. Come detto il colpo è dell’Mb Team che sorprende tutti con l’1-0 sul Discobolo Croce Verde. Decide Viviani, con un mortifero contropiede. “Raggiungiamo una semifinale storica - dice il decano Giovanni Berlingeri -, dopo una partita simbolo della nostra stagione. Un’altra partita sofferta vinta con carattere”.

Classifica: Torcigliano 7; Mb Team 6; Discobolo Croce Verde 3; Unione Quiesa Orange 1.

Semifinali: Arena Metato-Mb Team e G.O.77 -Torcigliano.

Coppa Baglini/Rizzo. Nel girone A il Real Nocchi liquida 3-0 l’Msa Force Diavolo con Pardini, Fambrini e Da Prato. Classifica: Real Nocchi 6; Nuovo Mondo Fitness 3; Msa Force Diavolo 0. Nel girone B il Villa Diletta supera ai rigori, dopo l’1-1 dei regolamentari, il Piano di Mommio Manu che era andato avanti con Fatticcioni, ma Bianchi pareggia su rigore. Classifica: Villa Diletta 5; Pdm Manu 4; Terrinca 0. Nel girone C l’Hotel Virginia batte 3-0 il Ctz Imballaggi Francè con Menchini 2 e Quintavalle. Classifica: Hotel Virginia 5; Ctz Imballaggi Francè e Lube Cucine Viareggio 2.

Sergio Iacopetti