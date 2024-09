Ultima amichevole per i minerari. Il Follonica Gavorrano ospita lo Scarlino

Ultima amichevole estiva per il Follonica Gavorrano. Oggi alle 17 infatti al Malservisi-Matteini arriva lo Scarlino, formazione di Prima categoria che fa parte dell’universo Mansi. Poi domenica i minerari riceveranno il Sasso Marconi per la Coppa Italia di serie D. Dopo il turrno preliminare del fine settimana scorso, la Coppa Italia non si ferma e si prepara a vivere un secondo round ricco di incontri interessanti. Le squadre di tutta Italia si sfideranno in match che promettono spettacolo e sorprese. Gli accoppiamenti: Asti-Bra, Akragas-Licata, Albenga-Imperia, Aquila Montevarchi-Figline, Arconatese-Club Milano, Cos Sarrabus Ogliastra-Sassari Calcio Latte Dolce, Calcio Desenzano-Vigasio, Calcio Termoli-Città di Teramo, Campodarsego-Calvi Noale, Caravaggio-Brusaporto, Casarano-Sambiase, Cassino-Avezzano, Chisola-Borgaro Nobis, Città di Fasano-Matera, Città di Varese-Varesina, Cittadella Vis Modena-Corticella, Civitanovese-Chieti, Derthona-NovaRomentin, Enna Calcio-Castrum Favara, Este-Adriese, Fanfulla-Piacenza, Flaminia Castellana-Guidonia Montecelio, Folgore Caratese-Sangiuliano City, Follonica Gavorrano-Sasso Marconi, Fossombrone-Imolese, Francavilla-Virtus Francavilla, Ghiviborgo-Tau, Gozzano-Oltrepò, Ischia-Real Acerrana, L’Aquila-Notaresco, Lentigione-Crema, Ligorna-Saluzzo, Livorno-Grosseto, Martina-Gravina, Mestre-Chions.

Intanto lunedì sera alla "Sagra della bistecca" di Bagno di Gavorrano c’è stato il primo momento delle presentazioni dei tesserati biancorossoblù con la Scuola Calcio del Follonica Gavorrano e dei Leoni di Maremma. Ieri sera invece è stato il turno delle prime squadre del Follonica Gavorrano e dello Scarlino, delle formazioni agonistiche del settore giovanile del Follonica Gavorrano e del Massa Valpiana, della Juniores del Follonica Gavorrano, Scarlino e Massa Valpiana e della squadra femminile di calcio a 5 del Follonica Gavorrano.