Ultima chiamata. Milan Futuro al bivio. Oddo chiede a Camarda i gol per la salvezza

L’ultimo posto attuale è realtà, la retrocessione diretta è un mostro che fa paura e a cinque giornate dalla fine il Milan Futuro non può permettersi altri passi falsi. Oggi a Solbiate Arno, ore 15, i rossoneri ospitano il Campobasso, squadra altalenante di metà classifica ma sempre in piena corsa per i play-off. Gli uomini di Oddo - ancora alla ricerca della prima vittoria da allenatore del Milan e oggi squalificato per via dell’espulsione rimediata ad Arezzo - vogliono ritrovare quei tre punti che mancano dall’1 febbraio. Senza dimenticare che in questa giornata le principali concorrenti per la lotta salvezza (Legnago, Sestri Levante, Spal e Lucchese), tra scontri diretti e impegni ostici, potrebbero lasciare punti preziosi. Oddo dal canto suo ha bisogno dei gol degli attaccanti e oggi ritrova Camarda, assente sabato scorso a causa degli impegni con la Nazionale. Il classe 2008 dovrebbe fare coppia d’attacco con uno tra Ianesi e Magrassi entrambi però deludenti contro l’Arezzo. Assente invece Sia per squalifica, mentre non sono da escludere nemmeno le opzioni Omoregbe e Chaka Traoré nel ruolo di seconda punta. A centrocampo potrebbe rivedersi Sandri dall’inizio al posto di Malaspina. Per il resto si va verso la conferma dei soliti titolari, con il classico ballottaggio in porta tra Nava e Raveyre.

Probabile formazione (3-5-2): Raveyre; Minotti, Camporese, Coubis; Bartesaghi, Alesi, Sandri, Branca, Quirini; Ianesi, Camarda. All. Donatelli.