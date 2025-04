Ultima giornata decisiva in Prima e Seconda Categoria: sfide cruciali per la classifica

Tempo di verdetti, in Prima e Seconda Categoria: restano da giocare gli ultimi novanta minuti, per l’ultima giornata di campionato che inizierà domani alle 15:30. Iniziando dalla Prima Categoria, girone A: il Tempio Chiazzano si gioca il tutto per tutto con il Porcari, ben sapendo che una vittoria esterna potrebbe non bastare. Mentre il CQS Pistoia cercherà contro l’Atletico Lucca di formalizzare la salvezza diretta ormai ad un passo. Passando invece al girone D, il Quarrata ha l’occasione per mettere la freccia: battere lo Jolo nello scontro diretto garantirebbe alla banda Diodato il terzo posto in graduatoria. Occhio però all’AM Aglianese, impegnata nella tana della Virtus Rifredi già retrocessa e che non dovrebbe quindi steccare. Poi c’è l’Atletico Casini Spedalino, che in casa con la Gallianese tenterà di evitare il giogo dei playout.

Scendendo in Seconda Categoria, ecco il girone B: il Pescia riceve il Molazzana sognando il secondo posto, Chiesina Uzzanese – Giovani Via Nova promette scintille ed il Borgo a Buggiano tenterà di violare il terreno di gioco del Valfreddana. E c’è il girone C a chiudere, che è forse quello più avvincente: c’è ad esempio San Niccolò che non ha ancora rinunciato al primo posto ed alla promozione diretta. Per riuscirci però, gli aglianesi devono fare risultato contro il Pistoia Nord e sperare che il Cintolese riesca a fermare almeno sul pari la Pietà 2004 attuale prima della classe. La Montagna Pistoiese punta a difendere la terza piazza in chiave-playoff dall’assalto del Montemurlo di Ermini (che sarà impegnato nella tana di un Bugiani Pool 84 ancora in corsa per salvarsi, ndc) e dovrà quindi sfruttare al massimo il fattore-campo contro l’Olimpia Quarrata. E la Virtus Montale aspetta al Perugi il Montalbano Cecina, sperando magari in un passo falso dei montemurlesi. Ci sono tutte le premesse per un turno più che emozionante: il conto alla rovescia può iniziare.

Giovanni Fiorentino