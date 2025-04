Ultima giornata decisiva in Prima categoria: Vaggio Piandiscò e Audace Legnaia in lotta per evitare la retrocessione

Ultimi 90’ di gioco della regular season in Prima categoria (calcio di inizio alle 15.30) e molti verdetti sono ancora da scrivere. Chiedere per conferma al Vaggio Piandiscò. I giallorossi sono infatti al penultimo posto nel girone E (24 punti). Il San Clemente, ultimo, è attardato di tre punti e quindi già retrocesso, però attenzione alla forbice. Al momento sono 9 i punti da il Vaggio penultimo e l’Audace Legnaia quintultima (33 punti). Oggi ai valdarnesi serve fare risultato in casa del Porta Romana, altra formazione certa dei playout. L’obiettivo del Vaggio è non perdere terreno dall’Audace Legnaia per non far scattare la forbice, il distacco che se di 10 punti, significherebbe retrocessione diretta.

Per la cronaca l’Audace Legnaia trasferta contro lo Sporting Arno già salvo e senza più obiettivi. Attenzione comunque alla Castelnuovese (oggi contro l’Audace Galluzzo) e all’Atletico Levane Leona (rispettivamente con 35 e 36 punti), di scena con il Resco Reggello già promosso, che non devono farsi superare dall’Audace Legnaia per poter andare in vacanza fin dalle 17.30 di oggi.

Nel girone F nei piani alti l’Acquaviva vuole restare davanti al Torrenieri per la promozione (distacco di tre punti). In zona playoff figurano Cortona Camucia (in casa contro il Valdichiana) e Bibbiena (ospita il Montalcino), entrambe con 45 punti. L’obiettivo di entrambe è quello di mantenere inalterato se non ridurre il divario dal secondo posto che al momento è di 9 punti. Uno in più significherebbe per la quinta l’uscita di scena dai playoff. In coda al gruppo l’Olmoponte Santa Firmina è retrocesso, mentre la corsa playout interessa Ponte d’Arbia e Arezzo Football Academy (entrambe con 27 punti), lo Spoiano (33 punti) e il terzetto Valdichiana, Capolona Quarata e San Quirico (36 punti). Ciò significhi che l’Arezzo Academy deve fare risultato con il Tegoleto per andare ai playout con certezza e non perdere terreno da una delle tre squadre che viaggiano insieme al quintultimo posto. Per lo Spoiano, certo dei playout, spareggio anticipato in casa contro il Ponte d’Arbia.