Ultima giornata del girone A di Eccellenza: Cenaia e Fratres Perignano in cerca di vittoria

Ultimo atto, domani alle 15, del girone A di Eccellenza. E’ in programma la trentesima giornata, quindicesima di ritorno. Poi saranno play off e play che vedranno impegnate due o tre squadre di Valdera e zona del Cuoio. Andiamo con ordine di classifica. Il Cenaia, secondo in classifica, va a giocare sul campo della Massese che è salva e non può più agganciare la zona play off. Il Cenaia, per essere sicuro del secondo posto e di giocare in casa semifinale ed eventuale finale degli spareggi promozione, deve vincere. Agli arancioverdi di Sena può bastare anche il pareggio, ma in questo caso possono essere agganciati dalla Sestese e in quel caso, arrivano entrambe a quota 51, sarà necessario il conteggio relativo agli scontri diretti (entrambi finiti 1-1) e la differenza reti. La vittoria scaccerebbe ogni dubbio.

Capitolo play out. Il Fratres Perignano gioca in casa contro il Viareggio, che è salvo. Anche in questo caso il Fratres per essere sicuro della salvezza deve vincere. Con i tre punti, infatti, aggancerebbe a quota 39 proprio i versiliesi ed entrambe manterrebbero la forbice di dieci punti (che vale la salvezza) anche se il Ponte Buggianese dovesse vincere portandosi a 29. Se il Fratres ha ottime possibilità di salvarsi direttamente evitando i play out, lo stesso non si può dire per i Mobilieri Ponsacco che nei play out ci sono e non possono evitarli, ma devono cercare di classificarsi al quartultimo posto per giocare lo spareggio salvezza in casa contro il Certaldo. Mobilieri in casa contro il Fucecchio, che ha ancora qualche chance di poter entrare nel quartetto dei play off e Certaldo a Santa Croce contro la Cuoiopelli ultima e già retrocessa.