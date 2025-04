Ultima giornata di regular season: sfide decisive per play off e salvezza

Con le gare della 30ª giornata, si conclude la regular season. Ultimi 90 minuti decisivi per il posto nei play off che per la salvezza: ancora può succedere tutto ed il contrario di tutto. Queste le partite odierne in programma alle ore 15.

Girone A

Sestese-Castelnuovo Garfagnana (all’andata 1-3: El Hadoui, Grassi, Camaioni, Mazzeo): Arbitro: Fantoni sez. Valdarno. La Sestese soddisfatta mira al 2° posto play off.

Girone B

Castiglionese-Affrico (all’andata 1-0: Adami). Arbitro: Cantoro di Brindisi. L’Affrico già nei play off, sarà privo di Bianchi, Banchelli, Riccioni e Benvenuti, più Longo squalificato.

Val. Mazzola-Grassina (1-0: Geraci). Arbitro: Ferrara di Piombino. Fuori dai giochi il Grassina vuole chiudere in bellezza.

Rondinella-Signa (3-5: Cioni, 3 L. Tempesti, 2 Vezzi, P. Tempesti, Noviello). Arbitro: Noto di Pisa. E’ una partitissima che il pari serve a poco. La Rondinella priva di Ciardini e Di Blasio e il Signa senza il bomber Lorenzo Tempesti e Giuliani, per i play off devono vincere.

Scandicci-Sinalunghese (1-0: Caggianese). Arbitro: Macca di Pisa. Sul campo di San Casciano, la capolista vuole superare l’ostacolo. Il capocannoniere Del Pela è atteso al gol.

Antella 99-Asta (1-1: Frezza, Leuca). Arbitro: Corti di Prato. Ai "Ponti" di Bagno a Ripoli l’Antella mira al successo e spera in qualche altro risultato a favore. Assente Baggiani.

Fortis Juventus-Foiano (2-0: 2 Di Gaudio). Arbitro: Gippetto di Reggio Emilia. La Fortis deve vincere per evitare possibili altri spareggi. Assente Gurioli e Di Gaudio in forte dubbio.

Colligiana-Lastrigiana (1-0: Donati). Arbitro: Calvani di Prato. Alla Lastrigiana serve smuovere la classifica. Rientra Del Colle.

Baldaccio Bruni-Lanciotto Campi (3-1: Mercuri, Cecchi, 2 Boriosi). Arbitro: Rinaldi di Empoli. Per i campigiani l’imperativo è non perdere, per puntare alla salvezza nei play out. Non gioca Bigazzi.

G. Puleri