Ultimi 180 minuti di regular season: sfide decisive per Pistoia e provincia

Mancano centottanta minuti al termine della regular season. Ecco perché le formazioni di Pirlstoia e provincia dovranno dare il massimo per la ventinovesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria che prenderà il via domani alle 15.30. Si parte dal girone A di Prima: il CQS Pistoia deve sfruttare in chiave-salvezza il match point esterno contro il Serricciolo, mentre il Chiazzano si gioca il tutto per tutto contro il Montecarlo. Passando al girone D, il Quarrata dovrà vincere in trasferta contro la Gallianese per sperare di riprendersi il terzo posto. Anche perché, in caso contrario, gli uomini di Diodato rischiano di essere sopravanzati dall’AM Aglianese (impegnata nel derby con l’Atletico Casini Spedalino che necessita di punti per non affondare).

Scendendo in Seconda categoria, si comincia dal girone B: il Pescia terzo punta al sorpasso ai danni del Ghivizzano, ma deve violare il terreno di gioco del Fornaci. Otto punti più in basso, il Chiesina Uzzanese vuole rimanere attaccato al treno-playoff facendo risultato nella tana del San Macario. Discorso simile per il Borgo a Buggiano, quinto, che riceve l’Atletico Castiglione. Il Giovani Via Nova riceverà invece il Piazza già campione. E si chiude con il girone C, ancora in bilico: il San Niccolò si è portato ad un solo punto dalla vetta e regolare a domicilio il Montalbano Cecina potrebbe dare la spinta decisiva. Attenzione però alla Montagna Pistoiese, che è terza a -3 dal vertice e vincendo a Prato contro il Tavola potrebbe sparigliare le carte. Sempre in zona playoff c’è anche la Virtus Montale, che sfiderà il Montemurlo di Ermini in un confronto interessante.

A completare il quadro, Pistoia Nord-Cintolese (con gli ospiti chiamati a fare l’ultimo sforzo per evitare i playout) ed Olimpia Quarrata-Bugiani Pool 84, che è ben più di un’ultima spiaggia per entrambe.

Giovanni Fiorentino