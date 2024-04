Ultimissime. Achy operato alla spalla: stagione finita. Biancon-Cavallari la coppia di centrali

Achy ha finito la stagione: il difensore bianconero ha subìto un intervento alla spalla e sarà costretto a saltare le ultime due partite, quella di oggi con il Mazzola e la trasferta in casa del Foiano. Per il resto tutti a disposizione. Nel pacchetto arretrato, davanti alla porta difesa da Giusti, si ricomporrà quindi la coppia Biancon-Cavallari, con Morosi a destra della linea e Agostinone sulla corsia mancina. A centrocampo agiranno Bianchi, Lollo e Hagbe; Masini farà il trequartista alle spalle di Boccardi e Galligani. Candido, infatti, non è al top, come ha spiegato mister Magrini si è fermato in settimana e ha sostenuto con la squadra soltanto gli ultimi due allenamenti. Non è esclusa neanche l’opzione Boccardi trequartista, con Ricciardo e Granado a fianco di Galligani, Masini mezzala e Bertelli terzino sinistro, ma la prima ipotesi è quella che convince maggiormente il tecnico bianconero.