Ultimissime. Bianchi presente. A centrocampo. Suplja titolare

Superato l’attacco di febbre che lo ha tenuto ai box contro il San Donato Tavarnelle, il capitano Tommaso Bianchi, questo pomeriggio a Montevarchi, tornerà a vestire la maglia titolare. L’altra mezzala in campo sarà Suplja (2006), mentre Mastalli salirà in cabina di regia. In porta, allora, troverà di nuovo spazio l’esperienza di Giusti. Nel pacchetto arretrato Achy, a riposo la scorsa partita, agirà a fianco a Cavallari mentre i terzini saranno Morosi (2004), a destra, e Di Paola (2005) a sinistra. In attacco Masini tornerà sulla trequarti alle spalle della coppia formata da Boccardi e Galligani, con Giannetti in panchina, pronto a subentrare, così come Candido. In panchina, ma non ancora al top, ci sarà anche Semprini: dopo il lungo stop, l’attaccante avverte ancora un po’ di fastidio al ginocchio (distorsione), ma in ogni caso è ormai recuperato, anche se ovviamente all’inseguimento della miglior condizione. Non saranno della partita gli infortunati Lollo e Di Gianni, mentre Farneti dovrà scontare una giornata di squalifica. Intanto è stata rinviata, a data da destinarsi, causa maltempo, la partita Grosseto-Seravezza Pozzi.