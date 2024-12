Ultimissime. Candido convocato, Giannetti in panchina. A sinistra torna Di Paola. C’è Lollo in regia

Allo stadio Malservisi-Matteini senza Semprini, che si è infortunato al ginocchio in settimana, e senza i lungodegenti Tirelli e Fort (quest’ultimo sulla via del recupero). Ma con un Candido in più nell’elenco dei convocati e Giannetti, sostituito durante Siena-Trestina per un problema all’adduttore, recuperato e in panchina pronto a subentrare. Questa la premessa, nell’undici titolare anti Follonica Gavorrano a comporre la coppia centrale, davanti alla porta difesa da Stacchiotti (2006), reduce dalla gratificante avventura con la Rappresentativa Serie D di Giannichedda, saranno Achy e Cavallari: il numero 6 bianconero ha superato il fastidio muscolare post Trestina. A destra della linea troverà conferma Morosi (2004), mentre a sinistra tornerà Di Paola (nella foto) (2005): Ricchi partirà dalle retrovie, per dare poi il proprio contributo a gara in corso. A centrocampo, dopo le ottime due prestazioni con cui ha ripagato la fiducia di mister Magrini (con tanto di gol, il primo stagionale, anche se inutile al fine del risultato con il Trestina) troverà ancora spazio Pescicani (2005) con Lollo in cabina di regia e Mastalli a completare il terzetto. Sulla trequarti all’opera di nuovo Bernardo Masini, mentre la coppia offensiva sarà quella formata da Boccardi, che agirà nel proprio ruolo naturale, e Galligani.