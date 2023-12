Ultimissime. Cristiani recuperato. Boccardi dietro. Ricciardo-Galligani

Cristiani ha recuperato e sarà in campo, Bianchi partirà dalla panchina: mister Magrini, tra infortuni (Granado e Masini), acciacchi e squalifiche (Lollo e Pagani, rientreranno la prossima) ha dovuto ridisegnare la sua Robur. Davanti alla porta presidiata da Giusti agiranno Morosi (2004), Biancon, Cavallari e Agostinone, alla seconda maglia titolare di fila. A centrocampo Cristiani farà il play con Hagbe (2004) e Candido mezzali. Sulla trequarti si sposterà Boccardi, mentre il tandem offensivo sarà formato da Ricciardo e Galligani. E se Ricciardo non ha ancora raggiunto la condizione per rimanere in campo 90 minuti, e non essendoci un cambio offensivo over, mister Magrini, quando necessario, potrà sostituire una mezzala (in lizza Leonardi, provato in settimana, Bianchi se starà meglio, Achy o lo stesso Agostinone, con l’inserimento a sinistra della difesa di Bertelli), per spostare Candido sulla trequarti, e utilizzare Boccardi al fianco di Galligani. Intanto il giovane attaccante Ravanelli è tornato tra i convocati dopo il lunghissimo stop. I tifosi non ancora provvisti di biglietto, potranno acquistare il tagliando anche oggi allo stadio Berni, a partire dalle 13,15.