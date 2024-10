Ultimissime dal campo. Da valutare la disponibilità di Di Paola. In attacco tutto ruota intorno a Galligani

Con appena tre giorni a disposizione, la Robur continua nella preparazione alla partita di domenica al Franchi con la Sangiovannese. Il momento è delicato: dopo la sconfitta nel derby con il Livorno e il pareggio conquistato, ma con tantissima sofferenza, a Poggibonsi mercoledì sera, i bianconeri devono centrare subito il pronto riscatto, per ritrovare serenità e per rimanere attaccati ai labronici che stanno tentando già la fuga. Se i prossimi avversari arriveranno al Rastrello per conquistare il primo risultato utile esterno della stagione, la situazione, in casa Robur, non è delle migliori: agli indisponibili Giannetti, Di Gianni, Tirelli e Candido si è aggiunto Fort. Il difensore si è lussato una spalla a pochi minuti dal fischio di inizio di Poggibonsi-Siena e dovrà sostenere a breve ulteriori accertamenti che stabiliranno i tempi di recupero. Con la speranza che domenica i giocatori colpiti da febbre negli scorsi giorni, possano aver ritrovato per quanto possibile la condizione, da valutare anche la disponibilità di Di Paola (nella foto), fuori dall’elenco dei convocati per la sfida del Lotti a scopo più precauzionale che altro. Se il terzino fosse arruolabile, in difesa potrebbe tornare dal primo minuto Morosi, soluzione che potrebbe favorire la costruzione di un centrocampo più esperto. Le scelte in attacco ruotano invece intorno alle condizioni, quindi all’impiego, di Galligani.