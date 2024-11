Ultimissime dal campo. Mister Magrini fa la conta dei disponibili. Semprini no, Giannetti e Cavallari forse

Il fischio di inizio di Follonica Gavorrano-Siena si sta avvicinando: i bianconeri, al Bertoni dell’Acquacalda, proseguono nella preparazione alla sfida, con l’obiettivo di riscattarsi dalla brutta sconfitta con il Trestina, tornando a muovere la classifica e riacquisire fiducia. Segnali positivi, nelle scorse ore, sono arrivati da Cavallari: il difensore, alle prese con un problemino muscolare, che lo ha costretto a uscire anticipatamente dal campo domenica al Franchi, potrebbe essere della partita. Niente da fare invece per Semprini: l’infortunio rimediato dall’attaccante in allenamento non è di gravissima entità, ma la trasferta dovrà saltarla. Per quanto riguarda Giannetti, la sua situazione viene monitorata quotidianamente dallo staff medico bianconero, con la speranza che anche lui possa essere regolarmente a disposizione. Per il resto mister Magrini avrà tutti i bianconeri a disposizione, con Candido tornato abile e arruolabile. I biglietti per assistere all’incontro saranno disponibili in prevendita fino alle 19 di domani, su Ciaotickets. Sarà inoltre possibile acquistare i tagliandi domenica dalle 13 alle 14,30, al botteghino dello stadio, al costo di 15 euro (gratis per bambini sotto gli 11 anni). Il Siena ha intanto comunicato che lo store bianconero, situato all’interno dello stadio, sarà aperto al pubblico domani dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.