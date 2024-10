Ultimissime dal campo. Mister Magrini studia l’undici migliore. Bianchi in gruppo, Di Paola stringe i denti

Massima concentrazione al Bertoni dell’Acquacalda dove il Siena sta proseguendo nella preparazione al derby di domenica con il Livorno. Tra qualche assenza da gestire e qualche importante rientro, mister Magrini sta valutando a quali uomini affidare le redini della partita. E’ tornato a lavorare con i compagni Bianchi, ai box nelle ultime giornate per un problemino fisico. Il capitano è pronto a riprendersi la fascia e guidare la Robur. Anche Di Paola (nella foto), costretto a uscire anticipatamente dal campo a Orvieto, dovrebbe essere della partita. Il terzino sinistro ha preso una botta al tendine della tibia che gli ha fatto perdere momentaneamente la sensibilità: sta stringendo i denti per essere in campo in una gara attesa e importante come quella di domenica, a maggior ragione per un senese. Se le condizioni di Candido, alle prese con il problema al costato che lo ha costretto a saltare l’ultima trasferta in terra umbra, sono valutate quotidianamente dallo staff medico bianconero, non faranno sicuramente parte dell’elenco dei convocati di Siena-Livorno, gli infortunati di lungo corso Giannetti e Di Gianni che ne avranno ancora per un po’: i due attaccanti hanno ripreso a correre in questi giorni. Tempi lunghi per il recupero di Tirelli, che si è sottoposto a un intervento chirurgico al gomito destro nei giorni scorsi.