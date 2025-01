Ultimissime. Domani rifinitura. Pacciardi resta in forte dubbio

La Pianese torna in campo questa mattina per la penultima seduta prima del match di lunedì contro l’Ascoli. Anche domani i bianconeri torneranno ad allenarsi per la seduta di rifinitura gli ordini di mister Formisano e del suo staff. Resta fortemente in bilico per il match contro i bianconeri delle Marche i centrale Pacciardi out già da diverse gare per infortunio. Le sue condizioni sembrano in miglioramento ma difficilmente verrà rischiato prima del tempo. Per il resto l’ex allenatore del Perugia ha praticamente tutto il gruppo a disposizione essendo rientrati piano piano anche gli acciaccati assenti al Curi nell’ultimo turno del 2024. La squadra che ha ben figurato contro il Perugia potrebbe essere la base su cui ripartire anche contro l’Ascoli. In casa marchigiana invece potrebbe tornare nella lista dei convocati il centrale argentino Curado dopo tre mesi out per infortunio mentre non ci sarà sicuramente il mediano Campagna, ma appena ceduto al Carpi a titolo definitivo.