Ultimissime. Ieri ripresa allenamenti all’Acquacalda. Semprini, Di Gianni e Lollo sono recuperati

Ottime notizie dal Bertoni dell’Acquacalda, dove la Robur ha ripreso ieri gli allenamenti in vista della trasferta di domenica sul campo della Flaminia Civita Castellana (fischio di inizio alle 14,30): Mauro Semprini, Vincenzo Di Gianni e Lorenzo Lollo hanno ripreso a lavorare regolarmente con i compagni. Dopo il lungo stop non saranno al top della condizione, ma il loro rientro è comunque positivo.

Il recupero di Di Gianni, inoltre, permetterà a mister Magrini di avere una freccia in più al suo arco, nella scelta del 2006, con maggiori possibilità per Giusti di indossare i guantoni. Per la sfida del Turiddu Madami l’allenatore bianconero avrà di nuovo a disposizione anche Giovanni Farneti out a Montevarchi causa squalifica (con l’ammonizione rimediata al Brilli Peri, in diffida sono entrati Galligani e Morosi: al prossimo giallo saranno stoppati dalla giustizia sportiva).

Al momento, quindi, l’unico assente di Flaminia Civita Castellana-Siena sarà Alfred Hagbe che prosegue con il proprio programma di recupero. La sessione di lavoro di ieri, per il resto della squadra, è iniziata con dei lavori personalizzati per i giocatori impiegati a Montevarchi e per chi invece non è sceso in campo. L’intero gruppo è poi passato a una serie di possessi palla tecnico-tattici. La seduta si è conclusa con la tradizionale partitella di fine allenamento.