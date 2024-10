Ultimissime. Infortuni e scelte tecniche: rivoluzione!. Una difesa inedita e Pescicani titolare

Tra infortuni, attacchi di febbre e valutazioni tecniche del momento, delicato, sarà un Siena completamente rivoluzionato quello che scenderà in campo questo pomeriggio allo Stefano Lotti di Poggibonsi. Con la sicura assenza dei lungodegenti Tirelli, Candido, Giannetti e Di Gianni e di quella dell’ultima ora Di Paola (che non è neanche nell’elenco dei convocati), a difendere la porta ci sarà Stacchiotti (2006); la linea difensiva sarà quella formata da Achy, per l’occasione preferito come terzino, Fort, Cavallari e Ricchi, quest’ultimo alla prima da titolare. Prima da titolare della stagione e anche in Serie D, per Alfred Hagbe (2004) che agirà come mezzala, con Bianchi (nella foto) in cabina di regia, Mastalli dall’altra parte e Lollo a rifiatare in panchina. Esordio dal primo minuto pure per Pescicani (2005) nel reparto offensivo, dove troveranno spazio anche Boccardi e Semprini. Galligani, non al top della forma, questa sera partirà dalle retrovie. Lo stesso Masini che, come ha detto mister Magrini "non è ancora in condizione per reggere in intensità". Sarà possibile acquistare i biglietti per assistere alla partita, al costo di 10 euro, fino alle 17 di oggi pomeriggio: per i tifosi giallorossi sarà aperta la biglietteria dello stadio, per quelli bianconeri il punto vendita al sottopassaggio alla Lizza (dalle 15 alle 17).