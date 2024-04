Ultimissime. L’unico dubbio riguarda Bernardo Masini. Tra i pali ci sarà il classe 2004 Gueye

L’unico dubbio, nella formazione titolare, ruota intorno all’impiego di Bernardo Masini: il centrocampista ha accusato un piccolo affaticamento al polpaccio e potrebbe non essere della gara. In caso di forfait, mister Magrini darà spazio, in mezzo al campo, Bianchi, Lollo e Cristiani, con Candido ad agire alle spalle di Granado e Galligani. In difesa, registrata l’assenza di Achy, che si è da poco sottoposto a un intervento alla spalla, la coppia centrale sarà quella formata da Biancon e Cavallari, con Pagani (2003) sulla corsia destra e Bertelli (2003) su quella mancina. Giusti sarà seduto in tribuna: chiamato a difendere la porta bianconera, dal primo minuto, Gueye (2004) che a gara in corsa cederà i guantoni a Siliberto, l’unico giocatore che ancora non ha collezionato un minuto. Convocato, ma non al top della condizione, Ravanelli: l’attaccante è alle prese con la febbre.