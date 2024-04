Ultimissime. Maglia da titolare per Leonardi e Musaj. Giusti in porta. Coppia Achy-Cavallari

Maglia titolare a Leonardi (a destra della difesa) e a Musaj, in mezzo al campo: sarà per entrambi la prima volta dall’inizio. Ecco la principale novità nella formazione della Robur impegnata in casa della Castiglionese, oltre al rientro di Ricciardo, nel reparto offensivo. Giusti si riprenderà il posto tra i pali, davanti a lui agirà la coppia Achy-Cavallari, a sinistra della linea ci sarà Bertelli. A completare il terzetto di centrocampo, il capitano Bianchi e Lollo. Per quanto riguarda il reparto offensivo, al fianco di Ricciardo ci sarà Galligani, mentre Boccardi farà il trequartista. Venticinque i convocati (difficile, per mister Magrini, anche decidere chi mandare in tribuna): Pagani, che ha saltato qualche allenamento per problemi personali, è rientrato; Candido è recuperato. L’unica defezione è quella di Ravanelli che dovrebbe tornare abile e arruolabile la prossima settimana.