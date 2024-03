Ultimissime. Masini indisponibile, Candido in panchina. In attacco la coppia Granado-Galligani

Niente da fare per Bernardo Masini: il centrocampista, alle prese con un problema al polpaccio non è nell’elenco dei convocati per Siena-Signa, la scelta è stata quella di non rischiarlo. La sua assenza va aggiungersi a quella di Cristiani. Candido, non è ancora al top e partirà dalla panchina. La Robur, questo pomeriggio, scenderà quindi in campo con la stessa formazion di domenica scorsa: davanti a Giusti agiranno Morosi (2004), Achy, Cavallari e Agostinone. In mezzo al campo, con Lollo davanti alla difesa, le mezzali saranno Bianchi e Hagbe (2004). Nel reparto offensivo sarà di nuovo Boccardi ad agire tra le linee, con la coppia d’attacco forata da Granado e Galligani. Proprio Galligani, Ricciardo, Bianchi e Bertelli sono i diffidati. I cancelli del Berni si apriranno alle 13,15: dallo stesso orario sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere al match alla biglietteria dello stadio.