Ultimissime. Oggi rifinitura. Achy-Cavallari in difesa. Nasce una nuova partnership con Siami

La Robur sosterrà questa mattina la seduta di rifinitura, l’ultimo step di preparazione alla sfida con la Fulgens Foligno. Con Tirelli, Di Gianni, Fort, Candido e Di Paola fuori dai giochi, anche questa settimana mister Magrini dovrà disegnare il proprio scacchiere tenendo conto delle defezioni, con lo sguardo rivolto in particolare alle quote. A pesare l’assenza di Di Paola, il 2005 che fino a oggi ha trovato maggiore continuità. Davanti a Stacchiotti (che dovrebbe essere arruolabile dopo l’influenza, come Bianchi), la coppia centrale sarà quella formata da Achy, di rientro dalla squalifica, e Cavallari (nella foto), con Ricchi a sinistra e a destra, probabilmente, Morosi (le alternative sono Zichella o il 2007 Calamai). Con Morosi in difesa il 2005 sarà Pescicani. Per la trequarti il ballottaggio è tra Masini e Boccardi (che può giocare anche più avanti), nel caso in cui il tandem offensivo fosse quello formato da Semprini e Galligani, con Giannetti pronto a subentrare.

Intanto la Robur ha annunciato una nuova partnership: è entrata a far parte della famiglia bianconera Siami, società italiana di acque minerali, che sarà local supporter ufficiale del club. Siami ha sede a Gubbio e opera nel settore dal 1991. La struttura è oggi costituita da tre stabilimenti in Umbria ed è tra le referenze principali nel settore delle acque minerali naturali da tavola in Italia.