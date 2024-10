Ultimissime. Piove sul bagnato in casa bianconera. Lussazione alla spalla sinistra per Fort

Piove sul bagnato, per la Robur. Come se lo staff medico bianconero non fosse stato già abbastanza impegnato, tra infortuni e attacchi influenzali, un altro bianconero è andato ad aggiungersi alla lista degli indisponibili. Federico Fort (nella foto), dopo pochi minuti dal fischio di inizio di Poggibonsi-Siena è dovuto uscire dal campo a seguito di un contrasto di gioco e recarsi in ospedale per valutare l’entità dell’infortunio: il difensore, questo l’esito degli accertamenti effettuati, ha rimediato una lussazione acromion claveare alla spalla sinistra e sarà sottoposto ad ulteriori esami nei prossimi giorni. Ancora ai box anche i lungodegenti Giannetti, Tirelli e Di Gianni: tutti e tre proseguono nel proprio percorso di recupero. Niente da fare pure per Candido che ha già saltato le ultime due giornate. La speranza è che almeno i giocatori alle prese nei giorni scorsi con la febbre, domenica possano aver recuperato, per quanto possibile, la condizione. La squadra, in vista della partita del Franchi con la Sangiovannese, ha ripreso la preparazione ieri mattina al Bertoni. La sessione di lavoro, a poche ore dalla sfida del Lotti, ha visto l’intera rosa dedicarsi a un lavoro di scarico per poi passare a una serie di esercizi focalizzati sulla parte atletica per i calciatori che non hanno preso parte alla partita contro i giallorossi di Calderini.