Ultimissime. Scelte obbligate. In attacco torna. Semprini dal 1’

Scelte obbligate o quasi oggi per mister Magrini che ha convocato 22 calciatori per la trasferta di Seravezza. Restano a casa gli infortunati Lollo, Bianchi e Hagbe mentre all’ultimo, come rivelato dallo stesso allenatore bianconero, non è partito il centrocampista offensivo Ruggiero, bloccato da un attacco influenzale. Convocati anche il terzo portiere (nonché estremo difensore della Juniores) Paolucci, come di consueto, e il coetaneo classe 2007 Calamai, difensore. Entrambi però sembrano destinati alla tribuna. La formazione, svelata come sempre dall’ex tecnico del Grosseto, ha due novità rispetto a quella che ha battuto il Ghiviborgo due settimane fa. In difesa si rivede dal primo minuto Biancon visto che Achy non è al meglio dopo il problema rimediato nel finale contro i biancorossi. Sarà comunque in panchina pronto a subentrare, eventualmente anche come terzino destro visto che in quel ruolo c’è il solo Morosi. A sinistra invece il titolarissimo Di Paola. Nel mezzo lo stesso trio di domenica scorsa: Mastalli resta in regia e ai suoi lati Farneti e il 2006 Suplja. In attacco torna Masini a supportare Boccardi, apparso in forma ultimamente, e Semprini che è rientrato nel finale nell’ultimo turno dopo un lungo infortunio.