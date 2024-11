Ultimissime. Tanti assenti, Stacchiotti torna in porta. Nuovo ballottaggio tra Boccardi e Masini

Ancora senza Tirelli, Di Gianni, Fort, Candido e Di Paola, la Robur questo pomeriggio, affronterà la Fulgens Foligno per riscattare all’istante la brutta prova di Terranuova Bracciolini; per tracciare un solco con il suo più recente passato. Stacchiotti (2006), out domenica scorsa causa febbre, tornerà a difendere la porta bianconera. Al centro della difesa, di rientro dalla squalifica, Achy andrà ad affiancare Cavallari, mentre a destra della linea ci sarà Morosi (2004), con Ricchi sulla corsia opposta. A centrocampo, quindi, a giocarsi una bella chance sarà Pescicani (2005), con Lollo che agirà davanti alla difesa e Mastalli l’altra mezzala (il capitano Tommaso Bianchi, superato, anche lui, l’attacco febbrile che lo ha tenuto ai box contro il Terranuova Traiana, partirà dalla panchina). Per la trequarti il ballottaggio è nuovamente tra Masini e Boccardi (nella foto), mentre il tandem offensivo sarà composto da Giannetti e Galligani. Il numero 9, tornato in campo dopo il prolungato stop proprio domenica scorsa, è pronto per vestire la maglia titolare e dare una mano alla squadra in prima persona: l’obiettivo, quello di realizzare il primo gol di questa sua nuova avventura in bianconero. "Spero di segnare e soprattutto di segnare una rete importante" le parole dell’attaccante che da giocatore di esperienza e da senese, si sente addosso una grande responsabilità.