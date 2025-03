Ultimissime. Tre sicuri assenti. Tante possibilità per il centrocampo

Procede senza intoppi, al Bertoni dell’Acquacalda, la preparazione del Siena. Agli ordini di mister Magrini e del suo staff, i bianconeri stanno preparando la trasferta sul campo della Fulgens Foligno in programma allo stadio Enzo Blasone alle 14,30. Tre, al momento, gli assenti sicuri: Suplja, che è in ritiro con la Nazionale Under 21 del Kosovo e gli infortunati Ricchi e Di Gianni. Il giovane attaccante è rientrato momentaneamente alla Lazio, società che ne detiene il cartellino, per proseguire il proprio programma di recupero. Rispetto alla sfida con il Terranuova Traiana Magrini ritroverà Di Paola, di rientro dalla squalifica. Il probabile undici anti-Foligno potrebbe quindi vedere la conferma di Stacchiotti (2006) in porta, con la linea difensiva formata da Morosi (2004), Achy, Cavallari e, appunto, Di Paola (2005). A centrocampo diverse le opzioni: Bianchi e Mastalli si giocano il posto in cabina di regia (il capitano può agire anche mezzala), con Masini, Farneti e Pescicani in lizza per gli altri due posti. Per il reparto offensivo è infatti pronosticabile la conferma di Candido alle spalle del tandem Boccardi-Galligani.