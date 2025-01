Ultimissime. Ultime due sedute. Possibile l’undici di Montevarchi

La Robur scenderà in campo oggi e domani per le due ultime sedute di allenamento, prima del fischio di inizio della sfida di Civita Castellana (allo stadio Madami fischio di inizio alle 14,30: i biglietti saranno venduti direttamente sul posto, la capienza del settore ospiti è di 400 unità). Mister Magrini, per la partita, ritroverà Farneti, di rientro dalla squalifica, e gli infortunati di lunga data Semprini, di Gianni e Lollo che hanno ripreso da inizio settimana a lavorare con i compagni; anche in caso di convocazione dovrebbero comunque partire dalla panchina. Probabile che l’undici titolare anti-Flaminia non si discosti molto da quello vittorioso con il Montevarchi. I ballottaggi principali sono quelli tra Candido e Masini (che potrebbe agire comunque anche da mezzala) e tra Boccardi e Giannetti. In porta potrebbe trovare conferma Giusti, con Suplja (2006) in mezzo al campo.