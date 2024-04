Ultimissime. Ventitrè i convocati per la sfida di oggi. Tra i pali ci sarà il classe 2004 Gueye

Per la sfida di oggi al ‘Berni’ di Badesse l’allenatore bianconero Lamberto Magrini ha convocato 23 giocatori (assenti gli indisponibili Ravanelli, Ricciardo e l’aggregato Cristiani che però sarà in tribuna) inclusi Candido e Leonardi che, entrambi reduci da problemi muscolari, proveranno nella rifinitura di questa mattina per capire se potranno essere almeno dei venti a referto.

In porta come anticipato dall’allenatore ex Grosseto e San Donato Tavarnelle ci sarà il giovane (classe 2004) senegalese Gueye (nella foto), mai impiegato in stagione, con Giusti o Silberto in panchina. In difesa gli esterni saranno Morosi e Agostinone come di consueto mentre nel mezzo riposerà Cavallari. Spazio infatti alla coppia formata da Achy, diventato insostituibile o quasi e Biancon. Il mancino classe 2003 Bertelli partirà quindi dalla panchina mentre è out per motivi personali il coetaneo Pagani. A metà campo il trio sarà quello delle prime giornate di campionato, ovvero con Lollo in cabina di regia e ai suoi lati tutta la qualità e l’esperienza di capita Bianchi e Masini. In attacco Boccardi agirà dietro alle punte Galligani, che vuole incrementare la sua stagione super con 14 gol ed altrettanti assist, e il brasiliano Granado che torna titolare anche le assenze di Ricciardo e Candido. Quest’ultimo è come detto comunque convocato e potrebbe andare in panchina offendo un cambio importante a gara in corso in caso di necessità. Andranno in panchina i giovani Costanti e Baldari che potrebbero subentrare nella ripresa ed aumentare così il minutaggio, fermo ad una presenza per il primo e a due per il secondo. Dovrebbe tornare in panchina anche il giovane brianzolo di origine etiope Ivan, ormai da mesi sparito da radar.