Ultimo sforzo per la Codigorese, la sfida decisiva contro il Real San Clemente

Ultimo sforzo per la Codigorese, che a San Zaccaria (ore 16.30), vicino a Ravenna, se la vedrà con il Real San Clemente, una formazione riminese che nella stagione regolare si era piazzata al quarto posto, terzo gradino del podio invece per la regina del Delta del Po. Per i granata è stato un tour de force: ai play off si era sbarazzata dapprima del Frutteti per 5-1 e poi della Dogatese di Davide Rosatti per 2-1 giusto domenica scorsa. Il nocchiero di questa cavalcata travolgente è Diego Grassi, uno che di promozioni se ne intende: sei da calciatore professionista e quattro da dilettante, mentre da allenatore ha vinto il campionato di Promozione quando sedeva sulla panchina del Berra. "Siamo vicini al traguardo – afferma l’allenatore granata – dobbiamo mantenere la concentrazione e non sprecare l’opportunità, che per Codigoro rappresenta un’occasione storica. La squadra è imperniata su giocatori cresciuti nel settore giovanile della Codigorese, con l’eccezione degli attaccanti Chendi (ex Berra e Comacchiese) e Trombini (capocannoniere con 17 gol). C’era anche Ferrara (ex Copparese, Mesola e Portuense), ma si è infortunato alla fine del girone d’andata".

f. v.