Ultimo turno di campionato: verdetti in ballo nei gironi A, B e C

Ultimo turno oggi alle 15,30 con verdetti in ballo.

Girone A

Cubino-Lampo Meridien (Varnagallo di Pontedera). Cubino salvo, solo atto di presenza. Firenze Ovest-Real Cerretese (Pisaneschi di Pistoia). Ovest senza Manetti, Marghi e Ammannati, mira ad un piazzamento migliore play out.

Girone B

Geotermica-Cerbaia (Maretti di Grosseto). Il Cerbaia ormai salvo va in trasferta senza Orsolini Diegoli, rientra Maio. Maremma-Ginestra (Pouye sez. Valdarno). Per la salvezza matematica alla Ginestra serve la vittoria. San Miniato Basso-Lebowski (Carnevali di Prato). Al Lebowski serve un punto per i play off. Montelupo fuori per lo scontro diretto.

Girone C

Casentino-Audax Rufina (Vaggelli di Prato). E’ la Rufina il giudice arbitro per i play off. Non giocano Marconi, Fumelli e Falcini, Somigli e Visibelli disponibili. Locali con Sorbini e Lunghi. Fiesole-Alberoro (Castrignanò di Pontedera). Il Fiesole incrocia le dita e spera. Assenti Nencioli, Meini e Mariotti. San Piero a Sieve-Pontassieve (Mauro di Pistoia). San Piero senza Bencini e Cassai punta al successo. Luco-Settignanese (Labate di Firenze). Due squadre salve desiderose di chiudere in bellezza. Dicomano-Torrita (Cinotti di Empoli). Per il Dicomano i play out sono assicurati. Assente Pecorai.

G. Pul.