Un centrocampo per due. Duca e Haoudi in cima ai desideri del Rimini

Duca del Modena, Haoudi del Frosinone. Ipotesi plausibili per il centrocampo del Rimini, ma quando mancano poche ore alla chiusura del mercato estivo nessuna stretta di mano ufficiale. La giornata di oggi, certo, sarà intensa per i dirigenti biancorossi a Milano. Dove anche ieri hanno strizzato l’occhio a più di qualche club di B per riuscire a portare in biancorosso qualche giovane interessante. Da inserire in quel centrocampo biancorosso che evidentemente ha bisogno di qualche ritocco. Niente affari fatti nella giornata di ieri in entrata, ma nemmeno in uscita. Resta sull’uscio della porta Jacopo Cernigoi, ma più scorrono le ore e più la possibilità di rivedere presto in campo in biancorosso l’attaccante lombardo aumentano. Non è un segreto che da oltre un mese Cernigoi è sul mercato, ma la questione non è mai stata semplice. Il centravanti si presenta sul mercato con numeri, quelli della scorsa stagione, non esattamente stellari e il suo ingaggio con il club di Piazzale del Popolo non aiuta ad agevolare una cessione. Cessione che, comunque, se dovesse arrivare nella giornata di oggi dovrebbe essere ‘accompagnata’ da un acquisto di un attaccante centrale per riandare a completare il reparto. Insomma, la situazione non è di facile soluzione per il direttore sportivo del Rimini, Antonio Di Battista. Considerando che quella di Cernigoi non è l’unica cessione da perfezionare in poche ore, tanto da non sforare quella lista dei 23 imposta dalla Lega. E tanto, poi, per non dover comunque decidere di lasciare fuori qualcuno, pur con uno stipendio in più da pagare. Uscite ed entrate si incrociano, o meglio si dovranno incrociare alla perfezione in questa ultima giornata di mercato. Nella quale, questo pare certo seguendo le intenzioni del club, l’acquisto di un centrocampista pare l’unica cosa certa. Al quale, cessioni permettendo, si potrebbe aggiungere anche la classica ciliegina sulla torta. Infatti, il club di Piazzale del Popolo sembra non aver abbandonato l’idea di portare in Romagna il talentuoso esterno d’attacco del Monza, Tommaso Marras. Che potrebbe non rientrare più nei piani del club lombardo, o almeno potrebbe essere ceduto nelle categorie inferiori a farsi le ossa. Il Rimini ci pensa.