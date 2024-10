Un contropiede letale. Folgore ko a Palazzolo

Se il pareggio casalingo di sabato contro il Sangiuliano serviva poco per sentire la scia delle prime della classe, figurarsi il ko di ieri sera a Palazzolo in un turno in cui tutte quelle davanti hanno vinto. Terza sconfitta della Folgore Caratese che precipita a -9 dalla vetta, battuta da una Pro che alla vigilia sentiva la stessa pressione dei brianzoli causa classifica al di sotto delle attese tanto da mettere a rischio la posizione di Didu. Panchina salva grazie al gol nel finale di Bane che beffa una Folgore generosa e che dopo l’1-1 strappato grazie a un gol del solito Ferrandino (nella foto), non si accontenta, va alla ricerca del successo ma si scopre eccessivamente subendo il più classico dei contropiedi. Folgore spuntata, manca Simeri, Rosa è in panchina, Ngom non dà sostanza al reparto. Anche i bresciani hanno fuori pedine in attacco e fanno così esordire Barwuah che al secondo pallone che tocca trafigge Salvalaggio calciando in corsa di destro, Arpino è un decimo in ritardo, tanto basta per essere anticipato.

Tutto davanti agli occhi del fratello Mario Balotelli in tribuna. La Folgore cresce col passare dei minuti affidandosi a Ferrandino e Cocola anche se il pallone più ghiotto capita sulla testa di Arpino al 45’ che però indirizza male. L’inserimento di Forchignone dà più spinta e arriva il pari. Cocola difende un pallone al limite, lo serve a Ferrandino che controlla e spara col sinistro, Doldi non può arrivarci. Dentro anche Rosa, dall’altra parte mister Didu rimpolpa l’attacco e il baricentro si sposta. Letale il contropiede avviato da Alessandro e chiuso dall’incornata di Bane. Brivido al 93’, tiro-cross di Forchignone e sfera che colpisce la parte superiore della traversa.