Un derby da brividi. Che sfida a Montecchio!

Tornano gli anticipi del sabato nel calcio dilettanti e oggi sono ben sei le partite che coinvolgono squadre reggiane dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Partiamo dall’antipasto d’Eccellenza col Fabbrico (3) che ospiterà la Gotico Garibaldina (1) alle ore 15. Dopo due sconfitte iniziali i reggiani hanno trovato i primi tre punti nel derby col Rolo, mentre i piacentini sono ancora a secco. Arbitro della contesa sarà Federico Stano di Modena. Due gli appuntamenti con la Promozione. Nel girone A l’atteso derby tra Montecchio (5) e Bibbiano/San Polo (4). Si gioca alle 15 e arbitrerà Alexandru Sfirschi di Piacenza: i giallorossi sono ancora imbattuti dopo due pareggi e una vittoria, mentre il Bibbiano ha già conosciuto tutti i risultati, avendone persa una, vinta una e pareggiata una. Nel girone B sfida complicata per il Castellarano (7) che riceverà la visita dello United Carpi (3). Ottimo l’avvio dei ragazzi di mister Paolo Lodi Rizzini con due vittorie e un pari, mentre i modenesi, che sono sempre squadra competitiva, hanno addirittura pareggiato tutte le tre partite del campionato. Si gioca sempre alle 15 e il fischietto è affidato a Simone Topo di Cesena. Scendiamo ora in Seconda categoria. Nel girone D la Reggio Calcio (0) ospiterà alle 15 la Virtus Mandrio (1): nel primo turno biancorossi sconfitti col San Prospero, e per i gialloverdi solo 1-1 col Santos. Arbitro: Alberto Catellani di Reggio Emilia.

Nel girone E, invece, trasferta in quel di Sassuolo per il Carpineti (3): avversario di turno sarà la Consolata (1). Appenninici vincenti all’esordio per 1-0 contro l’Eagles Virtus Ancora Sassuolo, e cercherà il bis contro un’altra compagine modenese. Alle ore 15 fischierà l’inizio Yassine Lassouli di Reggio Emilia. Chiudiamo con la Terza categoria: sfida, sempre alle 15, tra Invicta Gavasseto (0) e Coviolo (3). Padroni di casa a caccia dei primi punti: direzione di gara affidata a Roland Bytyci di Reggio Emilia.