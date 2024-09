Un Ghiviborgo brillante

FOLLONICA GAVORRANO

1

GHIVIBORGO

2

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Scartoni, Pignat, Brunetti, Kondaj, Souare, Lo Sicco, Pino, Zini, Tatti. (A disp.: Romano, Cellai, D’Agata, Petrucci, Cret, Calvi, Kernezo, Scartabelli, D’Este, Pimpinelli, Uccelletti). All.: Masi.

GHIVIBORGO: Bonifacio, Giannini, Bassano, Conti, Falilò, Bura, Vari, Campani, Gori, Noccioli, Fisher. (A disp.: Petruzzi, Barbera, Gambassi, Nardo, Russo, Simonetta, Bifini, Canessa, Rea, Caiaffa, Landucci). All.: Bellazzini.

Arbitro: Danesi di Pistoia (assistenti: Freschi di Pisa, Mori di Livorno).

Reti: 45’ Tatti, 27’ Canessa, 42’ st Rea.

GAVORRANO - Buon test precampionato tra Follonica Gavorrano e Ghiviborgo, con la partita che termina con la vittoria degli ospiti per 1-2 nella penultima amichevole estiva. Ottima gara, anche in virtù della giornata di riposo per entrambe in Coppa Italia, dato che le due formazioni entreranno nel tabellone direttamente nel secondo turno.

Partita piuttosto equilibrata tra le due squadre che saranno impegnate nel girone "E". L’incisività del Follonica Gavorrano viene premiata in chiusura di prima frazione, quando trova il vantaggio con il classe 2006 Tatti, bravo a siglare la rete dell’1-0, dopo un batti e ribatti in area con un fendente rasoterra. E con un gol di scarto si chiude la prima frazione.

Nella ripresa le due formazioni proseguono sulla falsariga dei primi 45’, con i biancorossoblu ancora propositivi dalle parti della difesa del Ghiviborgo, mentre gli ospiti provano a giocare più in contropiede. Al 27’ il Ghiviborgo trova il gol del pari, con Canessa che raccoglie un passaggio al volo con il piattone di Vari e deposita la palla in rete. L’1-2 finale, realizzato in chiusura, è ad opera di Rea che, con un tiro-cross, trova una traiettoria che sorprende tutti e si insacca. Il risultato poi non cambia, con il Ghiviborgo che si aggiudica il match.

Andrea Capitani