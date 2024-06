Un gol a partita per il bomber. Valenta è un cecchino. Querciolese stroncata dalla Cerredolese

CERREDOLESE

1

QUERCIOLESE

0

CERREDOLESE: Lagomarsini, Bertocchi, Bucci, Antonelli, Zgrablic, Guido Guidetti, Ruffaldi (30’st Castellani), Remedi, Veronesi (34’st Magnani), Valenta, Perugi. A disp.: Rebuttini, Rudy Guidetti, Schenetti, Baroni, Cappucci, Baldoni. All.: Corrado Guidetti

QUERCIOLESE: Rizzo, Morotti (27’st De Luca), Vecchi, Piscopo, Benedetti, Minutolo (10’pt Splendore), Serroukh, Tamagnini, Maicol Guidetti, Manai, Kuci. A disp.: Caroli, Nazzareno Bonini, Alessio Bonini. All.: Bedogni

Arbitro: Manco (Chiapparrone e Solito) Rete: Valenta su rigore al 34’pt.

Note: ammoniti Zgrablic, Remedi, Manai e Serroukh.

Nei Giovanissimi 2-0 per i ragazzi di Cerredolo con doppietta di Valloni.

È lui l’hombre del partido: Emanuel Valenta (foto), che compirà 30 anni il 12 di agosto. Per lui un gol a partita nei primi tre turni di questo Montagna: la Cerredolese se lo gode, soprattutto considerando che ieri il rigore siglato al 34’ del primo tempo è valso tre punti super preziosi per i suoi. Niente da fare, invece, per la Querciolese, ferma ad un punto nei primi tre turni, frutto di un pari e due sconfitte. La situazione nel girone C recita: Cervarezza che domina a 7 punti, poi ecco proprio la Cerredolese con 5 punti, appaiate Collagna e Roteglia con 4, e chiudono Leguigno con 3 e Querciolese con uno. Lo ricordiamo: passano le prime tre, mentre la quarta di questo girone farà lo spareggio. Basta, quindi, il rigore di Valenta per spingere Cerredolo al secondo posto.