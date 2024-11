Un gol annullato e due rigori reclamati. È una Sambenedettese grandi rimpianti

0

(3-5-2): Servalli 6,5; Guerriero 5, Sini 6, Della Quercia 5,5 (43’ st Oddo 6,5); Schiavino 6,5, Forgione 6, Di Paolantonio 6, Casciano 6, Ceccarelli 6; Donsah 5,5 (12’ st Touré 6,5); Fall 5,5. A disp. Manzari, Cordova, Di Matteo, Valentini, Gibilterra, Caiazza, Arioli. All. Ignoffo.

SAMBENEDETTESE (4-4-2): Orsini 6; Pezzolla 6, Orfano 5,5, Gennari 6,5, Zinni 6,5; Guadalupi 6 (39’ st Lulli 6), Candellori 5,5, Kerjota 7, Lonardo 6,5 (27’ st Moussa Touré 6); Battista 5,5 (36’ st Fabbrini 6), Eusepi 6. A disp. Semprini, Baldassi, D’Eramo, Chiatante, Tattaranni, Morretti. All. Palladini.

Arbitro: Kovacevic di Arco.

Note: ammoniti Fall, Casciano, Di Paolantonio, Pezzolla, Orfano, Eusepi, Schiavino.

Termina a reti inviolate il big match dell’undicesima giornata di serie D, girone F, tra Chieti e Sambenedettese in uno stadio Guido Angelini sold out già da alcuni giorni con circa 4 mila spettatori, con corposa rappresentanza ospite, a fare da cornice alla sfida che ha visto contrapporsi le prime due forze del campionato. Grande attesa per l’incontro che ha visto la presenza come special guest, tra gli altri, di Valeria Marini.

Partono bene i padroni di casa che hanno un’occasione già al 5’ con Fall che con un colpo di testa manda alto. Non si fa attendere la replica della Sambenedettese che arriva appena 1’ dopo con Lonardo che, imbeccato da Kerjota, conclude sempre di testa. Arriva una palla gol più ghiotta all’8’ con gli stessi interpreti: Kerjota mette in mezzo per Lonardo che da ottima posizione non riesce a trovare la deviazione vincente.

Un minuto più tardi su un traversone di Zinni, Battista va in rete, ma la marcatura viene annullata per fuorigioco. All’11’ è il Chieti ad andare vicino al vantaggio con Fall che da posizione defilata in area con un tiro-cross sfiora la traversa.

Reagisce la squadra di Palladini con Orfano che al 17’ dal limite manda sopra la traversa. Al 22’ ancora rossoblù in avanti con Kerjota che, dopo aver saltato alcuni avversari, si addentra in area e da posizione defilata non trova per poco la marcatura, ma guadagna un calcio d’angolo. Al 31’ scambio tra Eusepi e Kerjota con quest’ultimo che di prima intenzione impegna severamente Servalli.

Al 39’ torna in avanti la Sambenedettese ancora con Kerjota che appoggia per Eusepi il quale sul più bello si sbilancia e non riesce a concludere.

La ripresa comincia così come si era concluso il primo tempo, con un’occasione creata dalla Samb: il solito Kerjota con una velenosa conclusione manda sul fondo. Al 10’ ancora rossoblù in avanti con Di Paolantonio che raccoglie un traversone e costringe Servalli al calcio d’angolo. Al 12’ è Candellori a concludere da posizione defilata, ma l’estremo neroverde è attento e para. Al 23’ si rifà viva la Sambenedettese con Lonardo che riceve da Battista, ma non riesce a concludere in porta. Al 26’ i teatini tornano in avanti con un colpo di tacco di Fall che termina a lato. Al 36’ replica Kerjota con un tiro a giro dal limite che sfiora il palo.

Poco dopo il 40’ doppia occasione Samb: prima Lulli manda a lato, poi Eusepi, dopo aver ricevuto un traversone, non riesce a concludere, sembrerebbe per una trattenuta di un difensore avversario, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Al 47’ la squadra di Palladini reclama un altro penalty per un presunto atterramento in area su Eusepi, che aveva ricevuto da Kerjota.