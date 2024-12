Un Grifone d’assalto. Che derby, che gioia

Basta un gol in avvio di Marzierli, favorito da una ’topica’ della difesa di casa, a consegnare il derby del "Franchi" al Grosseto.

La squadra di mister Gigi Consonni infatti è brava e cinica e conquista l’ottava vittoria di fila lasciando con pungo di mosche in mano quella di Magrini che conosce il quarto stop casalingo consecutivo.

L’errore di Achy, pressato da due giocatori maremmani, valeva infatti il vantaggio del Grosseto al 9’.

Benucci mette in mezzo per Marzierli che solissimo appoggia da due passi l’1-0 che indirizzerà il match.

E’ Ricchi il più pericolo dei bianconeri: al 22’ di testa su cross di Di Paola mette alto. Ma sono gli ospiti ad andare più vicini al raddoppio alla mezzora: Di Paola anticipa Cretella da pochi passi su cross di Addiego Mobilio. Derby teso e con tanti errori anche sotto porta.

Masini (40’) aspetta troppo a calciare e Dierna ci mette una pezza. E’ l’ultima emozione di un primo tempo sostanzialmente equilibrato.

Nella ripresa Raffaelli si distende alla sua sinistra per deviare il destro dal limite dell’ex biancorosso Filippo Boccardi.

Un pasticcio Achy-Morosi subito dopo spalanca il campo al Grosseto che si divora il 2-0: dopo un rapidissimo contropiede la sfera arriva a Benucci che da dentro l’area piccola mette alto.

Al 10’ Di Paola salva da pochi passi salvando un incerto Stacchiotti.

Poi sale di tono il Siena che ancora con Boccardi ci prova da fuori (15’). Non gira neanche particolarmente bene ai bianconeri che centrano il palo al 30’ col colpo di testa di Giannetti dopo l’ennesimo traversone di Di Paola.

Il forcing della squadra di Magrini è generoso quanto spuntato. Ci prova anche Biancon da fuori ma Raffaelli è attento. E’ l’ultimo brivido.

Il Grosseto chiude quindi nel migliore dei modi il 2024 e anche il girone di andata che nelle ultime dieci giornate – da quando in panchina siede Gigi Consonni – ha lasciato in eredità otto vittorie e due pareggi, con tre soli gol al passivo. Si torna in campo il 5 gennaio per andare a trovare l’Orvietana.

Guido De Leo