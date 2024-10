Un match da dentro o fuori. Rata a caccia del riscatto

Maceratese e Chiesanuova si contendono alle 19 di oggi il pass per la semifinale di Coppa Italia di Eccellenza: la squadra di Possanzini ha il vantaggio di giocare all’Helvia Recina Recina - Pino Brizi mentre gli ospiti partono dal successo (1-0) dell’andata. Di fronte due formazioni dallo stato d’animo completamente differente: gli ospiti sono al settimo cielo per essere saliti in vetta alla classifica, mentre i biancorossi di casa sono reduci dalla sconfitta interna con la Sangiustese che è costata anche la testa della graduatoria. "Nella squadra – osserva Stefano Serangeli, dg della Maceratese – c’è tranquillità ma anche consapevolezza di avere buttato via almeno un punto domenica scorsa. Ci servirà da lezione perché quando pareggi in quel modo serve una maggiore attenzione, bisogna anche sapersi accontentare". Domenica la squadra sarà a Tolentino per un derby che nasconde più di un’insidia e per questa ragione non è affatto da escludere che qualche giocatore possa essere risparmiato. All’andata ha vinto il Chiesanuova e quella partita può essere utile in vista di quella di stasera. "Quei 90 minuti ci hanno ribadito che il Chiesanuova è una squadra forte come dice la classifica, non prende gol. Ci hanno aggredito alti, anche domenica scorsa contro l’Urbino ha disputato una gara coraggiosa, rispetto allo scorso anno è una formazione che affronta l’avversario a viso aperto". È una stagione in cui non c’è una formazione padrona della situazione. "Si profila un torneo equilibrato verso l’alto, ogni gara è insidiosa e c’è da pensare di partita in partita".