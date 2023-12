Un Natale color granata. Il ’Condor’: "Orgoglioso di essere tornato all’Alma»

L’Alma o scioglie le righe per le vacanze natalizie, e si ritroverà per il richiamo di preparazione mercoledì 27 dicembre fino al 30 dicembre, poi dal 2 gennaio inizieranno gli allenamenti in vista della prima gara di ritorno con la trasferta di Vastogirardi. Il dottor Manlio Pierboni, da decenni medico sociale granata, ripercorre con gioia la serata conviviale della cena societaria a cui ha preso parte: "Sono stato molto contento di aver presenziato alla cena sociale del Fano a Villa Piccinetti, perché ho potuto finalmente vedere una unità di intenti, e ciò significa che si sono un po’ riunite le file, e quando questo accade significa che c’è un comandante che sa gestire il comando. Era presente anche il sindaco Massimo Seri, ed è importante vedere che le istituzioni iniziano ad essere presenti. Alla squadra ho detto che voglio che migliori, che lavori seriamente, senza problematiche, in modo che si raggiunga un buon risultato finale e si possa dire di essere superbi in quello che abbiamo fatto". Il tecnico del Fano Giovanni ‘condor’ Cornacchini è orgoglioso di allenare nuovamente la squadra della sua città, e loda i suoi ragazzi: "Sono felicissimo di essere tornato ad allenare il Fano. Sono molto orgolioso di aver avuto questa possibilita e ringrazio chi ha deciso di darmela. Ho trovato un gruppo strepitoso di ragazzi, che lavorano in modo incredibile, e mi auguro che con tantissimo sacrificio si raggiunga il prima possibile l’obiettivo che la società ci ha chiesto. Non sarà facile, perché è un campionato impegnativo e duro, e qualche punto per strada si perde, come è successo anche a Monterotondo dove sono stati lasciati due punti. C’è da lavorare tanto, la mia idea di calcio è impegnativa, perché bisogna correre molto, e per correre molto durante la partita della domenica si deve fare una settimana importante. Si andrà avanti senza nessun tipo di problema, perché i miei ragazzi hanno qualità e tanto cuore".

Il gruppo dei Panthers Fano ha a sua volta organizzato una cena per scambiarsi gli auguri di buone festività al ristorante ‘Da Ciarro’. Davide Dado Manna è entusiasta della serata: "Abbiamo organizzato una cena per concludere un altro anno solare molto impegnativo, quello in un girone F di serie D in cui siamo la tifoseria logisticamente con più chilometri da percorrere. È stato un evento riuscitissimo, presenti una settantina di fanesi a cui si sono aggiunti una ventina di gemellati provenienti da Jesi e da Carpi per una serata tra cori, tra ricordo dei ragazzi che ci hanno lasciato".

Lara Facchini