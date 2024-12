Un nuovo volto per il gruppo di Becattini. Il Terranuova deve correre ai ripari. Cioce out, arriva Degl’Innocenti

Tommaso Degl’Innocenti è un nuovo giocatore del Terranuova Traiana. Con Cioce fuori per infortunio arriva quindi a dare man forte nella mediana il calciatore da poco svincolato dal Figline, di cui era tesserato dal 2021. Il classe 1991, prima di approdare all’allora Valdarno Fc, ha trascorso tre stagioni con i rossoverdi del Grassina. Il centrocampista potrebbe essere a disposizione di Marco Becattini già a partire dalla gara interna di domenica contro la Sangiovannese visto che in settimana ha potuto allenarsi con il gruppo. Con l’arrivo di Lischi e Degl’Innocenti si conclude di fatto questa fase di transfer per il sodalizio di piazza Coralli. Per quanto riguarda i movimenti in uscita, invece, oltre all’addio di Neri e Ricci, quest’ultimo atterrato tra le braccia della Sansovino, si registra anche la partenza di Elias Oitana. L’attaccante argentino, che non ha brillato particolarmente in questo girone d’andata, si è accasato in Eccellenza alla corte del Valentino Mazzola in cerca di maggior minutaggio, dopo essere arrivato in Valdarno la scorsa estate dal San Donato Tavarnelle. Molto probabilmente che Elvaris Suplja, membro della nazionale Under 19 del Kosovo, tornerà ad Empoli nel mercato di gennaio. Dovrebbero essere questi, dunque, gli aggiustamenti di mercato del Terranuova, che resterà comunque con gli occhi aperti in cerca di ulteriori soluzioni per rafforzare la squadra, soprattutto in attacco.

Francesco Tozzi