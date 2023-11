Un Poggibonsi decimato rischia in Maremma. Attenzione al grande ex di giornata: Vieri Regoli

Leoni alle prese con le assenze. Non è una novità, ma negli ultimi giorni un organico già ristretto a causa di infortuni, si è ulteriormente assottigliato per via degli stati febbrili che hanno interessato due pedine sempre presenti come Borri, nel cuore della difesa, e Camilli, il capitano, in mediana. Entrambi erano rimasti a riposo anche nell’incontro infrasettimanale all’Ardenza con il Livorno. Nel loro caso si parla di stop sicuro per il confronto di oggi alle 14,30 a Bagno di Gavorrano e di un rientro nei ranghi previsto comunque per il successivo match casalingo. Non è al meglio anche Bigozzi, in un organico che presenta delle defezioni, in pratica, in tutti i settori. Rispetto allo 0-0 interno con il Vivi Altotevere Sansepolcro, nel collettivo torna a disposizione Mencagli nel settore offensivo.

"Arriviamo contati alla gara in trasferta con un team di spessore come il Follonica Gavorrano - afferma il tecnico del Poggibonsi, Stefano Calderini - ma si tratterà in ogni caso di offrire un contributo sul campo con le forze a disposizione, anche in presenza di una settimana un po’ travagliata dal profilo fisico". Non è tipo da fasciarsi la testa o da mettersi alla ricerca di alibi, mister Calderini. È chiaro a chiunque però che certe defezioni rischino di pesare. Nella domenica per giunta caratterizzata dalla sfida del Poggibonsi con il Follonica Gavorrano, attuale terza forza del girone E di serie D insieme con Grosseto e Livorno, e compagine della quale è parte integrante dall’estate l’attaccante Vieri Regoli. Ovvero, uno dei giocatori simbolo del Poggibonsi da podio e finalista playoff in serie D nel biennio 2021-2023 a suon di gol, spesso determinanti, e di assist. Appuntamento dunque allo stadio Romeo Malservisi-Mario Matteini alle 14,30 per il turno di campionato numero 13. La direzione è affidata a Leonardo Cipolloni di Foligno. Assistenti: Laura Gasparini di Macerata e Matteo Di Berardino di Teramo.

Poggibonsi: Pacini, Gucci, Di Paola, Mazzolli, Cecchi, Marcucci, Barbera, Martucci, Mencagli, Bartolozzi, Motti.

Vittoria di prestigio intanto per il Poggibonsi nel campionato nazionale juniores: 3-2 per i ragazzi di Alessandro Secci sul Tau Altopascio - già capolista in tandem con il Livorno - nell’impegno di ieri pomeriggio allo Stefano Lotti.

Paolo Bartalini