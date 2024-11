Un Poggibonsi senza paura contro la capolista. Giallorossi decisi a frenare la rabbia del Livorno

Occorrerà al Poggibonsi una prova da big del campionato, per cercare di limitare le potenzialità della prima della classe. Allo stadio Stefano Lotti arriva un Livorno con i gradi di capolista del girone e anche con l’etichetta di compagine "arrabbiata" per l’insuccesso casalingo patito domenica scorsa con il Ghiviborgo. La qualità si somma quindi alla volontà di riscatto per gli amaranto, ma il Poggibonsi non può certo permettersi di rimanere con le mani in mano al cospetto degli ospiti. Perché i Leoni a loro volta si trovano a combattere contro le avversità, dalla squalifica a carico di mister Cslderini agli infortuni che privano ancora la rosa dei contributi di Mazzolli e di Bigica in mediana e di Boganini sulla corsia d’attacco. Rispetto alla gara interna con l’Orvietana rientrano in gruppo Cecconi in retroguardia e Marcucci a centrocampo, entrambi reduci da squalifica. Delle operazioni dalla panchina si occuperà il vice allenatore Michele Beoni. Sarà così nel turno odierno e negli ulteriori quattro, a meno di riduzioni del provvedimento che riguarda Stefano Calderini, sulla base degli esiti del ricorso annunciato in questi giorni dal sodalizio presieduto da Giuseppe Vellini. Tra i temi di interesse anche il confronto in ambito familiare tra Federico Borri (nella foto) e il fratello Lorenzo, giallorosso nel 2015-2016 poi impegnato in rilevanti esperienze professionistiche e da poche settimane in forza al team tirrenico con la guida di Paolo Indiani. Tecnico con all’attivo anche una promozione nel Poggibonsi, Indiani ha tra l’altro al fianco nel suo staff delle figure, loro stesse, ben conosciute in viale Marconi, dal preparatore dei portieri Riccardo Di Pisello al match analyst Lorenzo Nannizzi. Fischio d’avvio alle 14,30 da parte di Alessandro Papagno della sezione di Roma 2. Assistenti, Bruno Dattilo e Paolo Camilli (entrambi Roma 1).

Una possibile formazione del Poggibonsi: Pacini, Cecconi, El Dib, Borri, Martucci, Fremura, Marcucci, Mignani, Vitiello, Bellini, Salvadori.

Nel campionato nazionale juniores, ieri pomeriggio, il verdetto di parità (1-1, il finale) del Poggibonsi sul rettangolo della Sangiovannese.

Paolo Bartalini