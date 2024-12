Un punticino per il Prato, ma poche emozioni

CALCIO SERIE D

Il Prato non decolla, ma almeno non perde. In occasione della 14ª giornata del girone D di serie D, i biancazzurri fanno un passettino in avanti pareggiando 0-0 sul campo della Cittadella Vis Modena. Allo stadio Allegretti di Modena vince la noia: tanta lotta sul terreno verde di gioco, ma portieri sostanzialmente inoperosi e occasioni limpide da una parte e dall’altra praticamente nessuna. Dopo il successo nel derby, Remedi e compagni allungano quindi la striscia positiva di risultati, riprendendo a fare punti lontano dal Lungobisenzio dopo due i ko consecutivi con Forlì e Tau Altopascio. Insomma, qualche buona notizia c’è, ma così come non manca un po’ di rammarico, pensando a quello che era stato il rendimento casalingo della truppa allenata da Francesco Selmi prima del calcio d’avvio della sfida di ieri (ben cinque sconfitte, un pari e nessuna affermazione).

Remedi e compagni salgono a quota 15 punti in classifica e da domani cominceranno a preparare la sfida interna di domenica 8 dicembre contro il Corticella. Venendo alla cronaca dell’incontro fra Cittadella Vis Modena e Prato, importanti novità di formazione. Alla prima uscita senza Marino a centrocampo, Mariotti lancia dall’inizio l’ultimo rinforzo Pizzutelli, oltre a Cozzari, che già aveva esordito contro la Zenith. In attacco, assieme a Barbuti, ecco il recuperato Magazzù.

Il primo squillo del match è di proprio di Barbuti, che da dentro l’area avversaria calcia il pallone sul fondo. La contesa è equilibrata e combattuta, visto che entrambe le compagini non rinunciano a giocare. Le occasioni da gol tuttavia scarseggiano: questo sarà il leitmotiv dell’intera gara. Al 30’ ci prova Osuji, ma non inquadra il bersaglio grosso. Stessa sorte al 39’ per la punizione dal limite dell’area dei modenesi battuta da Pizzutelli e poco dopo per un’altra conclusione di Osuji. La prima frazione va così in archivio a reti inviolate e con la consapevolezza che per sbloccare il risultato dallo 0-0 sia necessario un episodio o l’invenzione di un singolo. In avvio di ripresa, dopo un gol annullato per fuorigioco a Barbuti, i locali cercano di affrettare i tempi e di alzare il pressing in zona offensiva. Mariotti perde Preci per infortunio e inserisce D’Amato, poi toglie Magazzù e schiera Marigosu, spostando Cozzari in posizione più avanzata. I minuti trascorrono e la musica non cambia, dato che le emozioni latitano. E più passano i secondi, più si ha la sensazione che le due squadre possano anche accontentarsi di dividersi la posta in palio. Nel finale Mariotti prova a smuovere le acque lanciando in campo anche Moreo (nemmeno convocato una settimana fa per la stracittadina con la Zenith) al posto di Barbuti, oltre ad Alessio Rossi e Diana, questi ultimi due per capitan Remedi e Girgi. Ma il copione non subisce alcuno scossone: Cittadella Vis Modena e Prato non si fanno male e così la sfida va in archivio sullo 0-0, il punteggio più giusto al termine di 94 minuti caratterizzati dal costante equilibrio.

Francesco Bocchini