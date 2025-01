Un punto a testa. Botta e risposta tra Vigor e Montegiorgio

VIGOR

1

MONTEGIORGIO

1

VIGOR : Taffi, Tidei, Rossini, Pepi, Cicconofri, Marcantoni D., Marcantoni L., Mancini, Compagnucci, Guermandi, Tulli. All. Pierantoni.

MONTEGIORGIO: Battistelli, Belleggia, Sako, Tarulli, Marziali, Milozzi A., Misin, Vignaroli, Frinconi, Paolini, Milozzi M. All. Di Stefan.

Arbitro: Racchia di Ascoli.

Reti: 41’ Paolini, 37’ st Tulli.

La Vigor pareggia una gara in cui costruisce diverse occasioni. Nel primo tempo Tulli si rende pericoloso e poi l’arbitro annulla per fuorigioco il gol di Compagnucci. Opsiti in vantaggio al 41’ con Paolini che batte di testa il portiere. Nella ripresa gli ospiti colpiscono il palo esterno, i locali attaccano e si rendono pericolosi, su tutti con Tulli che colpisce il palo. Il pareggio al 37’ con la girata di Tulli che non lascia scampo al portiere. Nel finale Battistelli chiude la porta su un tentativo degli uomini di Pierantoni.