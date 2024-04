Un punto non basta: lo Jolo perde la vetta. Il Montemurlo Jolly strapazza La Querce

La ventiseiesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria si è conclusa ieri. E per le compagini di Prato e provincia, in attesa della prossima sfida, è comunque tempo di tracciare un primo bilancio. Iniziando dalla Prima Categoria, dove lo Jolo ha perso la vetta del girone C: Vigni non è bastato per andare oltre l’1-1 sul campo dell’Albacarraia e il Cerbaia ne ha approfittato per issarsi in testa (anche se la banda Diodato ha comunque un solo punto di ritardo ed è ancora in piena corsa per la promozione diretta). Stesso risultato fatto registrare dal CSL Prato Social Club: Cristiani ha segnato e gli uomini di Rondelli hanno compiuto un altro passo verso la salvezza. Ruggito del Casale, che adesso vede l’uscita dalla zona retrocessione: l’1-0 casalingo imposto al fanalino di coda Isolotto dovrà rappresentare un trampolino di (ri)lancio per dare il massimo anche nei prossimi incontri stagionali.

Scendendo in Seconda Categoria, pollice alzato per il Montemurlo Jolly: Pitta (doppietta) Gianassi e Bloisi hanno firmato il 4-0 contro La Querce, mantenendo la seconda piazza del girone E alle spalle dell’Atletico Casini Spedalino. Anche il Prato Nord, quinto a pari merito con la Montagna Pistoiese, può sognare il salto di categoria: Miele e Lunardi hanno guidato la carica nel 2-1 casalingo maturato contro il Chiesanuova, vanificando il gol di Ferraro.

Colpo di coda della Galcianese, in zona playout: l’1-0 rifilato alla Virtus Montale deve dare ulteriore autostima. Passando invece al girone F, la copertina è per la Pietà 2004: di Rossi e Lastraioli il 2-0 sull’Eurocalcio Firenze che vale il terzo posto. A pari merito con il Tavola (che è caduto in casa contro la Virtus Rifredi, alla luce del 2-1 conclusivo per i fiorentini) e della Virtus Comeana (vittoriosa 2-0 contro il Santa Maria). Risalgono le quotazioni del Poggio a Caiano, considerando il 5-0 esterno del Monterappoli.

Il Vernio resta invischiato nelle sabbie mobili: il Real Peretola ha vinto 1-0, per Pucci e soci sembra avvicinarsi l’ipotesi-playout. Idem dicesi per il Mezzana, brutalizzato davanti al proprio pubblico dal Doccia (2-4). Dovrà rialzarsi al più presto anche il Prato Sport: la Laurenziana è passata per 1-0 ed inguaiato ulteriormente il sodalizio pratese. A quattro giornate dalla fine della "regular season" insomma, sarà vietato sbagliare: i dodici punti potenziali ancora in palio fanno comodo a tutte. E nessuna squadra potrà quindi permettersi di abbassare la guardia.

Giovanni Fiorentino